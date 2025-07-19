الأمين العام الجديد للأرندي: سنعمل على ترقية الحزب ليساهم في بناء الدولة

أكد منذر بودن، الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنه سيعمل مع الجميع، لترقية الحزب، ليساهم في بناء الدولة وترقية حياة المواطنين.

وقال بودن، في ندوة صُحفية عقب انتخابه اليوم السبت، بالإجماع، أميناً عاماً لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، إنّ الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، والتي كرّست التمكين للشاب في جميع المجالات، وفّرت للحزب، مناخا لضم الشباب، الذي يرغب في ممارسة السياسية.

وأكد بودن، أن الحزب سيتبنى إشراك الشباب كعنصر أساسي في الخطة المستقبلة للحزب، وكذا التكوين بالعودة إلى الندوات التكوينية والجامعة الصيفية.

ولفت بودن، إلى تبني المؤتمر الوطني السابع للحزب، شعارا جديد وهو “معا.. رؤية وانجاز”، والذي سيتم عرضه ليكون شعارا دائما للحزب.