الأمين العام الجديد لوزارة الدفاع في أسطر

نصب الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الإثنين، اللواء محمد الصالح بن بيشة، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة.

وشغل اللواء محمد الصالح بن بيشة منصب مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني.

وقد تمت تنحيته بصفته مديرا للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني شهر جويلية 2020، وتعيين اللواء عيسى حمادي خلفا له.

كما سبق له وأن شغل أيضا، منصب مدير مدير المستخدمين والموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني.