عاجل

الأمين العام الجديد لوزارة الدفاع في أسطر

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الأمين العام الجديد لوزارة الدفاع في أسطر
بقلم خالد زوبيري

نصب الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الإثنين، اللواء محمد الصالح بن بيشة، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة.

وكان رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون، قد قرر إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الدفاع اللواء “عبد الحميد غريس”، وتعيين اللواء محمد الصالح بن بيشة خلفا له.

وشغل اللواء محمد الصالح بن بيشة منصب مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني.

وقد تمت تنحيته بصفته مديرا للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني شهر جويلية 2020، وتعيين اللواء عيسى حمادي خلفا له.

كما سبق له وأن شغل أيضا، منصب مدير مدير المستخدمين والموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=971927

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com