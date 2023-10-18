الأمين العام بالخارجية النيجيرية: نعمل على تجسيد مشروع أنبوب الغاز والطريق العابر للصحراء

صرح الأمين العام لدى وزارة خارجية نيجيريا، اليوم الأربعاء، عقب إستقباله من طرف وزير الخارجية أحمد عطاف، أن هناك تقارب في وجهات النظر بين البلدين.

وأكد الأمين العام لدى وزارة الخارجية النيجيرية في تصريح للصحافة العمل على تجسيد مشروع أنبوب الغاز والطريق العابر للصحراء. ويعد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء والذي ظهر كمشروع عام 2002، الأهم بين برامج التعاون التي تربط الجزائر بالنيجر.

أما المشروع الثاني الذي يربط الجزائري بالنيجر ونيجيريا فهو الطريق العابر للصحراء على مسافة تناهز 9000 كلم. حيث يمتد الطريق من الجزائر العاصمة إلى لاغوس النيجيرية. ويربط غرب أفريقيا بوسط أفريقيا ثم بشمالها. حيث له عدة تفرعات تمتد إلى النيجر ومالي وتشاد وتونس.

ويقول تقرير حديث للبنك الأفريقي للتنمية الذي يعد أحد مموليه، أن أشغال بناء الطرق أوشكت على الإنتهاء بمختلف الدول.