الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يصل الجزائر

حل، اليوم السبت، بالمطار الدولي الجديد هواري بومدين، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس. في إطار المشاركة في أشغال مؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء بالمنظمة الذي تحتضن الجزائر دورته 17 يومي 29 و30 جانفي. كما كان باستقبال قريشي نياس، الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني بن سليمان فؤاد رفقة نظيره بمجلس الأمة محمد دريسي دادة.

وشدد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، في وقت سابق على أهمية دور وسائل الإعلام باعتبارها سلطة رابعة. في الترويج لمختلف الرسائل والمخرجات التي ستنبثق عن المؤتمر الـ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والذي سينعقد بالجزائر أواخر الشهر الجاري، وذلك من أجل إيصالها بأوسع شكل إلى مختلف البلدان الإسلامية.

وفي كلمة له خلال لقاء جمعه بمقر المجلس مع مسؤولين وممثلين عن عدد من الوسائل الإعلامية الوطنية الخاصة. أكد بوغالي أن هذا المؤتمر يأتي تكريسا لاستعادة الجزائر لمكانتها الطبيعية. ودورها الريادي والمحوري، إفريقيا وعربيا وإسلاميا وفي مختلف الفضاءات. خاصة بعد نجاح استضافتها للقمة العربية. مذكرا في ذات السياق أن الجزائر. لم تشهد حدثا برلمانيا دوليا في مثل هذا المستوى منذ 2004 تاريخ استضافتها للمؤتمر 27 للاتحاد البرلماني الإفريقي.

وبالمناسبة أعرب رئيس المجلس عن يقينه بأن الصحافة الوطنية ستساهم في إثراء مضامين هذا المؤتمر. وما سيناقشه من مسائل تهم العالم الإسلامي خاصة وأنه يرفع شعار تحديات العصرنة والتنمية. ولكونه ينعقد أيضا في ظرف دقيق على الصعيدين الإسلامي والدولي، تميزه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مقدسات المسلمين في فلسطين. ومحاولات الكيان الصهيوني لتهويد القدس الشريف وتغييب القضية الفلسطينية عن الواجهة.