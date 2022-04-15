الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالأغواط

استقبل والي الولاية نهار اليوم الخميس بمطار أحمد مدغري بالأغواط، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس.

كما حضر رفقة الامين العام رئيس المجلس الشعبي الولائي، بن سليمان خليفة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وأيضا الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، السادة أعضاء اللجنة الأمنية، ممثل الخليفة العام للطريقة التيجانية.

تأتي هذه الزيارة، على هامش التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر المقبل للاتحاد بالجزائر.

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