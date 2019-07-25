الأمين العام لجامعة الدول العربية: “السبسي كان رجل مبادئ ومواقف”

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رئيس الجمهورية التونسي، الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

ووصف أبو الغيط في رسالة التعزية، الراحل السبسي، برجل المبادئ والمواقف وصاحب التزام عروبي لا يتزعزع، كما أكد أنّه كان حكيما أثناء قيادته للقمة العربية فى دورتها الحالية.

وقال في البيان: ”الفقيد لعب دورا وطنيًا محوريًا سيذكره له التاريخ التونسي فى الحفاظ على وحدة بلاده وتماسكها فى ظرف دقيق، وكان مخلصا لبلده حتى آخر أيام عمره وكان نموذجًا يحتذى فى القيادة المخلصة الواعية القادرة على بناء التوافقات والخروج من الأزمات ولم شمل المجتمع وجمع كلمته فى مواجهة رياح الفتنة”.