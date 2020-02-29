الأمين العام لجامعة الدول العربية في زيارة إلى الجزائر بدءا من اليوم

يشرع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

وحسبما أوردته الإذاعة الجزائرية، تتضمن أجندة الزيارة، محادثات ثنائية، تجمع بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والأمين العام لجامعة الدول العربية، وبوقادوم.

وتتمحور اللقاءات، للتشاورحول الترتيبات المتعلقة باجتماع الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية المرتقب عقدها بالعاصمة.

بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية المشتعلة على غرار الملفين الليبي والسوري.

بالإضافة إلى التشاور حول تطورات القضية الفلسطينية، في أعقاب الإعلان عما يسمى بصفقة القرن.

وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الجامعة العربية تعول على الثقل الدبلوماسي للجزائر لإنجاح القمة.

وأشاد ذات المتحدث، بالنشاط الدبلوماسي للجزائر منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية، لاسيما جهودها في حل الأزمة الليبية.