الأمين العام لجبهة البوليساريو يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة المجيدة

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من رئیس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بمناسبة الذكرى السبعین لاندلاع الثورة المجيدة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، ضمّن إبراهيم غالي رسالة التهنئة بـ “أحر التهاني وأصدق الأماني للرئیس تبون وللشعب الجزائري. تخليدا لهذا الحدث الكبير والمتميز ليس فقط في تاريخ الجزائر. وإنما في تاريخ البشرية جمعاء، كرمز للكفاح وثورات التحرر ومقاومة الاستعمار والاستعباد والهيمنة الاستعمارية”.

كما أكد الرئيس الصحراوي، بهذه المناسبة، أن “الشعب الصحراوي وهو يخوض كفاحه التحرري من أجل الحرية والاستقلال بعزم راسخ وإصرار لا ينكسر. ليأتي في مقدمة الشعوب التي حظيت، ليس فقط باستلهام التجربة الثورية الجزائرية الكفاحية النموذجية، ولكن أیضا بالدعم المبدئي الراسخ للكفاح العادل الذي تتبناه الجزائر إلى جانب كل القضایا العادلة في انسجام مع مبادئ ثورة الأول من نوفمبر وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”، مجدداً، في الأخير، لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري، تهانيه باسمه وباسم الشعب الصحراوي الشقيق.