الأمين العام لحركة النهضة يكشف ما دار بينه وبين رئيس الجمهورية

كشف يزيد بن عائشة، الأمين العام لحركة النهضة، ما دار بينه وبين رئيس الجمهورية، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء.

وأورد بن عائشة، في تصريح لتلفزيون النهار، إنه تناول مع رئيس الجمهورية، قضايا وطنية وإقليمة، وقضايا تتعلق بالانتخابات التشريعية.

بالإضافة إلى التطرق إلى القضايا الوطنية بالتدقيق، خاصة ما تعلق بالوضع العام الإجتماعي والسياسي.

وأورد ذات المسؤول، إن الحركة قدمت في هذا اللقاء، مواقفها المختلفة، بإعتبارها حزبا معارضا.

وأكد بن عائشة، إن هذا الموعد الانتخابي هو الوسيلة الوحيدة لتفويض الشعب لمن يمثله.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة إعادة الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية.

كما كشف بن عائشة، إنه طرح بعض المطالب السياسية على رئيس الجمهورية، ومن بينها مواصلة إطلاق سراح معتقلي الرأي، وكذا تدهور القدرة الشرائية.

وتطرق الطرفان، للإجراءات التي صاحبت العملية الانتخابية، خاصة ما تعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات وتوفير أجواء مساعدة على إنجاح العملية الإنتخابية.

وفي الأخير، دعا الامين العام لحركة النهضة، المواطنين، للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية.