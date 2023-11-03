الأمين العام لحزب الله.. إسرائيل لم تحقق أي إنجاز في غزة

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن السرعة الأميركية في احتضان إسرائيل ودعمها وإسنادها كشف وهن وفشل الكيان.

وأضاف الأمين العام لحزب نصر الله خلال خطاب له اليوم الجمعة، أن عملية طوفان الأقصى أثبتت أن إسرائيل ضعيفة وأوهن من بيت العنكبوت. كاشفا أن إسرائيل طلبت من أميركا أموالا وأسلحة منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى. وهجوم حماس في 7 أكتوبر يستحق التضحية.

كما أشاد حسن نصر الله بقرار الفصائل العراقية التي استهداف المصالح الأميركية في العراق وسوريا. كاشفا أن الهجوم البري الإسرائيلي في غزة عملية محدودة ونهاية المعركة ستكون انتصار غزة. مضيفا أن إسرائيل لم تحقق أي إنجاز في غزة بعد شهر من الغارات. والعالم سيكتشف أن أغلب المستوطنين الذين ماتوا في غلاف غزة قتلتهم القوات الإسرائيلية.

وأكد ذات المتحدث، أن حزب الله لم يكن يعلم بهجوم حماس في 7 أكتوبر. وكان لابد من حدث كبير يهز هذا الكيان المستعمر ويفتح كل الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح قضية فلسطين أمام العالم.