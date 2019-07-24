الأمين العام لرئاسة الجمهورية: إنشاء سلطة وطنية مستقلة ستكون في صلب مسار الحوار

أكد الأمين العام لرئاسة الجهورية نور الدين عيادي، أن مسألة إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتنظيم الإنتخابات الرئاسية ستكون في صلب مسار الحوار.

وعلى المشاركين أن يحددوا معالم هذه الهيئة وصلاحياتها وتنظيمها وعدد الأشخاص الذين يقودونها.

مشيرا خلال حوار لوسائل إعلام وطنية، إلى أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتنظيم الإنتخابات الرئاسية ستكون بلا شك في صلب مسار الحوار.

وبخصوص صلاحيات الهيئة أكد ذات المتحدث، أن هذه الأخيرة مدعوة إلى التكفل بصلاحيات الإدارة العامة فيما يتعلق بمسألة تنظيم الإنتخابات.

مضيفا أن الدولة مستعدة لضمان الإستقلالية المالية والإدارية لهذه الهيئة التي ستقوم بإدارة مواردها والإعتمادات التي سيتم تخصيصها من أجل تنظيم الإنتخابات الرئاسية.