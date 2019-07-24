الأمين العام لرئاسة الجمهورية: تنظيم الرئاسيات هو المسار الآمن للخروج من الأزمة

أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية نور الدين عيادي، أنه لابد من التوجه نحو رئاسيات حرة وشفافة.

خاصة أمام الخيارات الواردة في الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وماتعلق منها باقتراحات عديدة على غرار المراحل الانتقالية و المجلس التاسيسي.

وأكد ذات المتحدث خلال حوار لوسائل الإعلام الوطنية، أن السلطات العمومية اختارت المخرج الآمن و الأكثر عقلانية وسلامة.

وهو الذهاب لانتخابات رئاسية حرة و شفافة و غير مشكك فيها تكون بداية لمسار تجديد مؤسساتي وسياسي.

وأكد عيادي أن المرحلة الإنتقالية يعني تجميد عمل المؤسسات الدستورية، وستبدالها بهيئات خاصة تعمل خارج أي إطار قانوني.

وأضاف ذات المسؤول، أن نظام الأمر الواقع الدي تفرضه المراحل الانتقالية مرتجل و معرض لتهديدات تفسح المجال أمام الفوضى و التدخل بشتى انواعها مما تحمل من مخاطر و تهديدات للدولة.