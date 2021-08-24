الأمين العام لـ”الكوا” :”لهذا اخترنا أطقم ZARA بدلا من اللباس التقليدي في الأولمبياد”

برّر الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، خير الدين برباري، سبب عدم ظهور الرياضيين الجزائريين بالألبسة التقليدية خلال حفل افتتاح الأولمبياد الأخير في طوكيو، وهو ما أثار الكثير من الجدل في الأسابيع القليلة الماضية.

وصرّح قائلا، خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم الثلاثاء :”نحن نفتخر كثيرا بلباسنا التقليدي، مثل البرنوس والطربوش، وغيرهما، ولكن الظروف المناخية في طوكيو، كانت ستجعل الرياضيين يعانون كثيرا”.

وواصل في سياق مُتصل :”لقد اخترنا أطقم “زارا” العالمية، من أجل إعطاء حُلة مُحترمة لرياضيينا وأعتقد بأننا قمنا بتقديمهم بأفضل بطريقة ممكنة”.

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