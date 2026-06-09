 الأمين العام لـ “الأفلان” ينشط تجمعا شعبيا بولاية عين قزام 

أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) عبد الكريم بن مبارك، على تجمع شعبي، من ولاية عين قزام.

التجمع يندرج في إطار فعاليات الحملة الانتخابية وحضره مناضلو الحزب ومترشحوه إلى جانب عدد من المواطنين.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام لـ”الأفلان” أن هذا اللقاء يمثل الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية الخاصة بالحزب.

ودعا بن مبارك جميع المناضلين والمترشحين إلى الالتفاف حول برنامج الحزب والعمل الميداني الجاد من أجل كسب ثقة الناخبين.

وشدّد بن مبارك على أهمية هذه الاستحقاقات الانتخابية، معتبرا إياها محطة هامة لتعزيز المسار الديمقراطي. وكذا المشاركة الفعالة في بناء مؤسسات قوية تعكس تطلعات المواطنين.

وحثّ بن مبارك مترشحي “الأفلان” على التحلي بروح المسؤولية والقرب من انشغالات المواطنين. وأيضا العمل على تقديم خطاب سياسي مسؤول يرتكز على خدمة الصالح العام.