الأمين العام لـ “الفاف” في زيارة تفقدية للمركز التقني الجهوي بتلمسان

أجرى الأمين العالم للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، نذير بوزناد زيارة تفقدية، اليوم الأحد، إلى المركز التقني الجهوي بتلمسان.

وجاءت الزيارة، في إطار متابعة سير العمل والوقوف على ظروف التحضيرات والتكوين بالمركز.

وتهدف هذه الزيارة من قبل نذير بوزناد إلى تقييم جاهزية المنشآت الرياضية، إلى جانب الاطلاع على سير مختلف البرامج التقنية والإدارية المعتمدة لتأطير المواهب الشابة وتطوير الكفاءات.

وقام بوزناد بزيارة مرافق المركز، من ملاعب تدريب، وغرف إقامة، وقاعات طبية ورياضية، حيث قدم له القائمون على المركز شروحات وافية حول سير النشاطات اليومية.

وتندرج هذه الزيارة من قبل موفد “الفاف” ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تقوم بها الاتحادية لمتابعة مختلف مراكز التكوين الجهوية، تماشياً مع توجهها لتعزيز البنية التحتية الرياضية وتحقيق رؤية تطويرية شاملة لكرة القدم الوطنية.