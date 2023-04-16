الأمين العام لـ “الكاف” يصل إلى الجزائر في زيارة عمل

يتواجد الأمين العام للاتحاد اللإفريقي لكرة القدم “كاف” فيرون مونسيغو أومبا، بالجزائر، في زيارة عمل تستمر ليومين، حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية للعبة.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد، بأن الأمين العام لـ”الكاف” وصل إلى أرض الوطن أمس السبت. في زيارة ستستمر ليومين.

كما أبرز المصدر نفسه، بأن رئيس الفاف جهيد زفيزف، كان في استقبال ضيف الجزائر. بمطار هواري بومدين مرفوقا بالأمين العام للاتحادية، منير دبيشي.

وتوجه ضيف الجزائر بعدها إلى مدينة البليدة، أين كان الوالي، احمد معبد، في استقباله بمقرة الولاية.

كما تم – حسب بيان الفاف – دعوة الأمين العام لـ”الكاف” لمتابعة فيلم وثائقي خاص بولاية البليدة، وثرواتها وإمكانياتها.

إلى جانب ذلك، فقد تم عرض لمحة عامة عن مشروع إعادة تأهيل ملعب الشهيد مصطفى تشاكر، على ضيف الجزائر.

وفي هذا الصدد، تابع الأمين العام للـ”كاف” فيرون مونسيغو، بملعب “تشاكر” عرضا تفصيليا حول مراحل مشروع إعادة التأهيل والتحديث لهذه المنشئة.

ثم قام بزيارة مختلف المساحات والمقصورات (غرف تغيير الملابس، غرفة الصحافة، الملعب، صالات كبار الشخصيات مستوصف.. إلخ).

كما يرتقب أن يلتقي الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حسبما جاء في نهاية بيان “الفاف” اليوم الأحد، بوزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد في مقر دائرته الوزارية، وذلك، في ختام زيارته للجزائر.