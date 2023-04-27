الأمين العام لـ “الكاف” يعقد ندوة صحفية غدا بحضور زفيزف ومربوط

تنظم “الكاف” واللجنة المحلية لتنظيم “كان” أقل من 17 سنة ندوة صحفية غدا بداية من 16:00 سا بملعب نيلسون مانديلا.

وقالت لجنة تنظيم الكان لأقل من 17 سنة أن الندوة سينشّطها كل من فيرون موسينغو أومبا الأمين العام للإتحاد الإفريقي لكرة القدم وسليمان وابري رئيس لجنة تنظيم المسابقات الخاصة بالشباب.

كما سيكون رئيس الفاف جهيد زفيزف حاضرا إلى جانب جمال مربوط رئيس اللجنة المحلية لتنظيم الكان.

إلى جانب ذلك، سيتم الكشف عن النشيد الرسمي للبطولة الإفريقية.

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