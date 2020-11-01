الأمين العام لـ UGTA:  الدستور يحمل التغيير الذي يخدم الجزائر

أدلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، بصوته حول استفتاء تعديل الدستور، بمدرسة 8 ماي 1945 بباب الزوار.

وعقب آداء واجبه الانتخابي حول تعديل الدستور صرح لباطشة أن الانتخاب واجب وطني، للمساهمة في مرحلة التغيير التي تعرفها الجزائر.

وأوضح سليم لباطشة، أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور واجب وطني من أجل بناء جزائر جديدة على أسس وضوابط جديدة.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للمركزية النقابية على أهمية احداث التغيير بما يخدم جزائر قوية اقتصاديا، سياسيا واجتماعيا وثقافيا.

وبنفس المناسبة، ذكر سليم لباطشة بتضحيات الآباء والأجداد من أجل تحرير الوطن، داعيا جيل الاستقلال الى صيانة هذه الأمانة الغالية.