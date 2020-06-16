الأمين العام للأرندي: لدينا 58 مقترحا حول تعديل الدستور منها من يخص نظام الحكم

أكد الأمين العام للأرندي، الطيب زيتوني، أن النقاش حول الدستور داخل الحزب، مفتوح وغير مشروط، لأن هدفهم هو الوصول لدستور بسيط في مواده، وتاريخي في نوعه.

وكشف زيتوني، أن حزبه وضع 58 مقترحا حول تعديل الدستور، منها 11 مقترح تعديل سياسي تخص نظام الحكم والممارسة السياسية.

ومن جهة أخرى، قال طيب زيتوني، أن من لوائح المؤتمر السادس، هو تحديد خطاب الحزب، وديمقراطية العمل السياسي داخل الحزب، مؤكدا أنهم قد شرعوا في هذا النهج.

كما نوه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمجهودات لجنة الخبراء التي عينها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.