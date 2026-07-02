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الأمين العام للأرندي يؤدي واجبه الانتخابي

بقلم أسماء
الأمين العام للأرندي يؤدي واجبه الانتخابي
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أدى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، واجبه الانتخابي، اليوم الخميس، بمركز الاقتراع زياني السعيد بوسط مدينة ميلة.

وأبرز الأمين العام للأرندي، أهمية الانتخابات التشريعية ليوم 2 يوليو باعتبارها “مناسبة لتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي في الجزائر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/ITAk6
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