الأمين العام للأرندي يؤدي واجبه الانتخابي

وقال بودن، في تصريح للصحافة عقب الإدلاء بصوته، إن “هذه التشريعيات مناسبة أخرى لتعزيز البناء الديمقراطي. وكذا المؤسساتي في الجزائر”. داعيًا المواطنين إلى “المشاركة الواسعة فيها والتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني”.

وسلّط بودن الضوء على “وعي الشعب الجزائري بأهمية العهدة البرلمانية المقبلة التي يتوقع التجمع الوطني الديمقراطي -كما قال- أن تكون “عهدة قوية بتشكيلتها التي ستضم ممثلين عن مختلف فئات المجتمع وقادرة على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.

وعبّر بودن في الأخير عن امتنانه لكل الهيئات المنخرطة في تنظيم العملية الانتخابية وضمان سيرها الحسن وعلى رأسها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.