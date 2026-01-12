إعــــلانات
الأمين العام للأرندي يترأس اجتماعًا للمكتب الوطني

بقلم نادية بن طاهر
ترأس صباح اليوم الاثنين الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اجتماعًا للمكتب الوطني.

وحسب بيان للحزب، خُصّص هذا الاجتماع لمناقشة جملة من القضايا التنظيمية المرتبطة باستعدادات الحزب للاستحقاقات الوطنية المقبلة.

كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الوطنية الراهنة، لا سيما الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة المباشرة بالحياة المعيشية للمواطن. فضلًا عن المستجدات الدولية وانعكاساتها.

