الأمين العام للأرندي يستقبل بن قرينة

استقبل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، منذر بودن، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الذي أدى زيارة مجاملة هنأه فيها بمناسبة انتخابه أمينا عاماً للحزب.

وحسب بيان للحزب، شكلت الزيارة، فرصة، تبادل فيها الطرفان وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الوطنية الراهنة. لاسيما منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما استعرض الجانبان مجمل الملفات الإقليمية والدولية الراهنة.

هذا وحضر اللقاء، عباس بوعمامة، عضو المجلس الوطني، وأمينة محي الدين، عضو المجلس الوطني، وشكيب بن حفري، رئيس الديوان.