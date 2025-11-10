الأمين العام للأرندي يستقبل سفير فنزويلا لدى الجزائر

استقبل منذر بودن، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، اليوم الاثنين، بالمقر الوطني، عماد مصعب، سفير فنزويلا لدى الجزائر والوفد المرافق له.

وشكّل اللقاء فرصة استعرض فيها الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وفنزويلا. والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية،. بالنظر للأهمية الاستراتيجية البالغة التي تكتسيها فنزويلا بالنسبة للجزائر، باعتبارها بوابة نحو أمريكا اللاتينية. وأيضا ما تتيحه الجزائر من امتيازات استثمارية وتجارية مغرية باعتبارها بوابة للقارة الإفريقية.

الطرفان أكدا على أهمية فتح خط جويّ مباشر بين العاصمتين الجزائر وكراكاس، من أجل تسهيل تنقل الأشخاص ورجال الأعمال. والبحث عن فرص شراكات استثمارية، خاصة في الجزائر التي تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب لإطلاق مشاريع استثمارية.

كما تم خلال اللقاء، تناول مختلف الملفات الدولية الراهنة، لا سيما ما يحدث في الشرق الأوسط، والانتهاكات الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني والدول العربية في المنطقة. والتطورات المتعقلة بآخر مستعمرة في إفريقيا ممثلة في قضية الصحراء الغربية.