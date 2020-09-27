الأمين العام للأفلان: سندعم الدستور.. وأعد بتطهير الحزب من الفاسدين

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي ابو الفضل، اليوم الأحد، أن الدستور الجديد ستثمر عنه جزائر جديدة.

وأعلن بعجي دعم ومساندة الأفلان للدستور، لأن مضمونه يحمي الدين والقيم الجزائرية، ويكرس دولة الحق والقانون.

ودعا بعجي المنتخبين إلى التجند لشرح الدستور، وتعبئه المواطن للمشاركة في الاستفتاء الدستوري المزمع تنظيمه في الفاتح نوفمبر.

من جانب آخر، تعهد الأمين العام للأفلان بمحاربة الفاسدين في الحزب، والذين ادخلتهم قوى غير دستورية والمال الفاسد.

وأضاف في السياق “بعد نجاح موعد الاستفتاء سنعود لهيكلة الحزب، وهذا بتحديد تاريخ لعقد المؤتمر يكون فيه مناضلون حقيقون فقط”.

وثمن بعجي موقف رئيس الجمهورية، والدولة الجزائرية ودعمهم اللامشروط للقضايا الفلسطينية، والصحراء الغربية، والليبية.