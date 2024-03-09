الأمين العام للأفلان: مكاسب ومنجزات الرئيس تبون نعيشها في الميدان

قال الأمين العام للأفلان، عبد الكريم بن مبارك، أن مكاسب ومنجزات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اقتصاديا وتنمويا نعيشها في الميدان.

وصرح عبد الكريم بن مبارك، خلال التجمع الشعبي الذي عقده اليوم بالكاليتوس في العاصمة، “أن ما يعزز تاريخنا. وعلى رأسها المحافظة على الذاكرة واسترجاع الأرشيف الوطني ضمن سياسة وطنية. قائمة على تثمين عاليا تاريخ الجزائر وتعزيز هيبة الدولة وتضحيات قوافل من شهداء الجزائر”.

وأضاف ذات المتحدث، أن توجهات ومسيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعكس القيم النبيلة السامية للشعب الجزائري. بقيمه الحضارية الاسلامية ومنارة ديننا الحنيف في أي موقع في الدولة كان الرئيس وآخرها قبل أيام تدشين جامع الجزائر. من بين أكبر المؤسسات والمنارات الاسلامية في العالم، جامع تابع رئيس الجمهورية كل مراحل انجازه.

كما أكد الأمين العام، على السياسة الجديدة في الرقابة على الشأن العام والتسيب البيروقراطي بانشاء مؤسسات دستورية واتخاذ اجراءات عملية لرقمنة المؤسسات العمومية وهياكل الدولة لتساير التواصل والعصرنة وتفرض الرقابة والشفافية وترفع الحواجز البروقراطية التي عان منها المواطن والاقتصاد الوطني معا.

وفي ذات السياق، أبرز ذات المسؤول الإرادة والعزيمة التي يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شخصيا مباشرة مع المسؤولين والتواصل الاعلامي مع الراي العام الوطني توجه ومسارحة جديدين خلف حركية وتفاعل بين المواطن والمسؤول بالاطلاع على السير وتسيير الشان العام.

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