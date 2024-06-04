الأمين العام للأفلان يدعو إلى التجند لإنجاح الرئاسيات المقبلة

شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, عبد الكريم بن مبارك, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة التجند من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وذلك على هامش إشرافه على تنصيب ثمان رؤساء للجان الانتقالية المحافظات، حيث تأتي هذه العملية استكمالا لعملية التنصيبات التي باشرتها القيادة السياسية للحزب، بهدف ضخ دماء جديدة استعداد للاستحقاقات المقبلة.

وحسب بيان الأفلان، فقد أكد الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك، أن العملية أعقبت عمليات الاشراف والتقارير التي وردت الى القيادة حول وضعية المحافظات، مشيرا أن العملية جرت وفق مقاييس محددة بهدف تعزيز مكانة الحزب على مستوى القاعدة.

كما شدد الأمين العام للحزب، على ضرورة التجند من أجل إنجاح الرئاسيات و العمل على تحقيق نسبة مشاركة قياسية.