الأمين العام للأفلان يزور المجاهد عثمان بلوزداد

قام اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بزيارة مجاملة إلى المجاهد الكبير عثمان بلوزداد، لتهنئته بعيد الأضحى المبارك والاطمئنان على صحته.

وعبر المجاهد بلوزداد، وهو العضو الوحيد من مجموعة 22 التاريخية من بقي على قيد الحياة، عن تأثره بهذه الزيارة، وهي الأولى التي يتلقاها من أمين عام للأفلان، متمنيا للأخ الأمين العام كل التوفيق والسداد في مهامه.

وبدوره، عبر لأمين العام للأفلان عن اعتزازه بزيارة شخصية ثورية من مقام “عمي عثمان”، مؤكدا أن نضالات مجموعة 22، وقادة الحركة الوطنية تظل هي “النبراس التي يتهدي به أبناء جبهة التحرير اليوم”.

وتعهد الأمين العام بأن لا تنقطع الزيارات عن عمي عثمان، وباقي المجاهدين للاستفادة من تجاربهم الثرية وتوجيهاتهم السديدة.