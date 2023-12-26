الأمين العام للأفلان يستقبل القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية

استقبل اليوم 26 ديسمبر 2023، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، بالمقر المركزي للحزب الحزب، القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي، وذلك بحضور عضو اللجنة المركزية السيد محمد الطاهر ديلمي.

وحسب بيان الحزب، فقد تناول الأمين العام للحزب مع القائد العام للكشافة الاسلامية جملة من القضايا ذات الصلة بالأوضاع الراهنة.

كما كان اللقاء فرصة لتناول سبل إرساء أُسس للتعاون والتنسيق بين الطرفين، في إطار الأهداف المشتركة، والمساهمة في تحقيق طموحات الجزائريين لبناء الجزائر الجديدة. يضيف المصدر نفسه.

وأعرب عبد الكريم بن مبارك خلال هذا اللقاء عن تقديره لدور الكشافة في تلقين مبادئ حب الوطن والتضحية، فضلا عن أنشطتها المستدامة عبر ربوع الوطن بإعتبارها مدرسة أصيلة لتعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ سلوك المواطنة وتنمية قدرات الشباب، وهو ما يجب تثمينه وتعزيزه وتوظيفه.