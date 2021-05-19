الأمين العام للأمم المتحدة: معاناة إنسانية هائلة وأضرار جسيمة بالمنازل في غزة

وقال غوتيرش: “نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة في المنازل والبنية التحتية في قطاع غزة“.

ودعا غوتيرش في تغريدة له عبر “توتير”، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي للعمليات الانسانية في القطاع.

هذا ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لليوم العاشر على التوالي، مخلفا خسائر بشرية ومادية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 219 شهيدا، واصابة 1530 مواطنا بجروح مختلفة.