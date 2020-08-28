الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على الاهتمام أكثر بلاجئي الروهينغا

تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على اهمية إعطاء المزيد من الاهتمام بأزمة لاجئي الروهينغا ، التي دخلت عامها الرابع ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وأكد غوتيريش، في بيان له، أن الأمم المتحدة ستواصل التضامن مع جميع المتضررين من الأزمة، وأنها ملتزمة بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية، من أجل مستقبل التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والسلام في ميانمار.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى بذل المزيد من الجهود لحل الأزمة من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة لجميع اللاجئين، لافتا إلى أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق سلطات ميانمار، التي التزمت بتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين.

للعلم،يعيش أكثر من مليون مسلم من الروهينغا في بنغلاديش، وعبر ما يقرب من 750 ألف شخص إلى بنغلاديش هربا من الحملة العسكرية والتصفية العرقية في راخين في ميانمار في 2017.