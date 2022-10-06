الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بالجزائر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، اونطونيو غوتيريش، حضوره القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل. مشيدا بالمساهمة الإستثنائية للجزائر في الدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف.

وعقب لقائه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة الذي سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من قبل الرئيس عبد المجيد تبون لحضور القمة العربية بالجزائر كضيف شرف. كشف غوتيريش عن عميق إمتنانه للرئيس. مؤكدا تلبيته لدعوته الكريمة وحضوره في أشغال هذا الإستحقاق الذي سيتزامن إنعقاده مع الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وخلال اختتام مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عقد وزير الشؤون الخارجية جلسة عمل مع الأمين العام، أنطونيو غوتيريش.

وتم خلال هذه الجلسة، إستعراض علاقات التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة وكذا مستجدات الأوضاع دوليا واقليميا. لاسيما الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية السلم والاستقرار في كل من ليبيا، مالي ومنطقة الساحل والصحراء. إلى جانب مساعيها الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال إحياء مبادرة السلام العربية”.

كما أشاد الأمين العام بالمساهمة الإستثنائية التي تقدمها الجزائر للأمم المتحدة وللدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف. خدمة لأهداف السلم والإستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية وترقية علاقات ودية بين الدول”.

كما ناقش لعمامرة وغوتيريش آفاق استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية على ضوء استئناف جهود الأمم المتحدة تحت قيادة الممثل الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا. لحمل طرفي النزاع الدولتين العضوين في الاتحاد الافريقي، المملكة المغربية. بالإضافة كذلك إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، على مواصلة المفاوضات المباشرة بهدف التوصل إلى حل دائم وعادل يقبله الطرفان. ويضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والإستقلال”.

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