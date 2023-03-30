الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بالرئيس تبون

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إعجابه برؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الشاملة للشؤون العالمية.

ورحب غوتيريش بالتزام الرئيس تبون الدائم ودوره في تعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالعلاقات المتميزة القائمة بين الجزائر والأمم المتحدة، واصفا إياها بالنموذجية.

وأشاد غوتيريش بإلمام رئيس الجمهورية، بالشؤون الدولية، مستذكرا المناقشات العمبقة التي أجراها مع الرئيس تبون. على هامش مشاركته في القمة العربية بالجزائر.

وعلى اثر انتهاء مهامه كمندوب دائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, التقى, أمس الاربعاء, نذير العرباوي بالأمين العام للأمم المتحدة. حيث ناقشا علاقات التعاون، كما تطرقا إلى مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وبهذه المناسبة, أشاد غوتيريش بالعلاقات المتميزة القائمة بين الجزائر والمنظمة الأممية التي اعتبرها نموذجية. وحمل العرباوي نقل تحياته الشخصية الحارة إلى الرئيس تبون.

وتطرقت المحادثات أيضا, الى قضية الصحراء الغربية التي لا تزال تراوح مكانها. مع التعبير عن الدعم المشترك لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا.

فضلا عن الأزمة الليبية وكذلك الوضع في منطقة الساحل وخاصة في مالي، التي كانت أيضا في صميم المحادثات التي جمعت المسؤولين.

من جانبه, أعرب العرباوي عن شكره وتقديره للأمين العام للامم المتحدة. على الدعم الذي قدمه له أثناء آداء مهامه.

وأكد تمسك الجزائر بالعمل متعدد الأطراف الذي يمر حاليا باختبار شديد. مع التشديد على التزامها الراسخ بقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ولا سيما إنهاء الاستعمار وكذلك دعم الجزائر الثابت للأمين العام. في جهوده لتجسيد أجندة “برنامجنا المشترك” وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتجسيدا لهذه القناعة، قدمت الجزائر ترشيحها لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.

وقدم المسؤول الجزائري عرضا حول أولويات الجزائر خلال عضويتها في مجلس الأمن. وقام بتسليم الامين العام الاممي نسخة من مذكرة تعكس هذه الأولويات إضافة إلى الأدوات الترويجية التي أعدت لهذا الغرض.

كما أجرى العرباوي محادثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا.