الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ الرئيس تبون على انتخاب الجزائر بمجلس الأمن

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أونتونيو غوتيريش، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إنتخاب الجزائر عضوا بمجلس الأمن.

وقال غوتيريش “هذا التميز يشهد على جهود الجزائر من أجل السلام والأمن بالمنطقة ودوليا”.

وأضاف غوتيريش “أشكر الرئيس تبون على رسالته والالتزام القوي بالحل السلمي للنزاعات والتعاون الدولي. وأحيي تمسك الجزائر المستمر بالمبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة”.

وبلغ الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، رئيس الجمهورية، برغبته واستعداد فريقه للعمل بشكل وثيق مع الجزائر.