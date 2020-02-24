الأمين العام للأوجيتيا: نرفض احتكار المناصب في النقابة وتوريثها

عبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، عن رفضه لاحتكار المناصب في الأوجيتيا.

وقال ، في الكلمة التي ألقاها، اليوم الاثنين، بحاسي مسعود، عقب تدشين الوزير الأول، عبد العزيز جراد، لعدد من المنشآت الطاقوية ” لا لاحتكار المناصب في النقابة ولا لتوريثها للحاشية”.

وعبر لعباطشة، عن دعم الأوجيتيا للتحول والتجدد الوطني الذي أتت به الانتخابات.

كما أكد أن اللحمة بين الجيش والشعب بشعار، خاوة خاوة، حررت الجزائر من العصابة.

وثمن لعباطشة، تعليمات رئيس الجمهورية، لترقية الإنتاج ومناطق الظل وفتح باب الحوار.

وأكد تجند وجاهزية الأوجيتيا، للعمل من أجل الجزائر، داعيا العمال للالتحاق أفواجا بالإتحاد.