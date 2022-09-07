الأمين العام للإتحاد العربي يصل وهران لحضور نهائي كأس العرب

حل أمسية الثلاثاء، الأمين العام للإتحاد العربي لكرة لكرة القدم، رجاء الله السلمي، بوهران، لحضور نهائي كأس العرب لأقل من 17 سنة.

وحسب بيان الصفحة الرسمية على الفايسبوك،للإتحاد العربي لكرة القدم، فإن الأمين العام للهيئة الكروية العربية، إجتمع بمدير البطولة حكيم مدان للوقوف على آخر تحضيرات المباراة النهائية.

وسيجمع نهائي البطولة العربية، بين المنتخبين الجزائري ضد نظيره المغربي، غدا الخميس، بداية من الساعة الـ20.00 مساءا بملعب سيق.