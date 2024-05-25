الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين: لابد من انتهاج أساليب جديدة في العمل النقابي

دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تقجوت اليوم بوهران إلى انتهاج أساليب جديدة في العمل النقابي وجعل الهيئات النقابية فضاء لتبادل الآراء والنقاش الحر تعزيزا لدور فئة العمال في الرقي بالاقتصاد الوطني.

وفي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الخامس للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء المنضوية تحت لواء الأوجيتيا قال تقجوت “الجزائر الجديدة التي شرعنا في تشييدها بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تتطلب منا تغيير طريقة العمل النقابي لان تعبئة العمال لرفع التحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد الوطني تلزم منا اطلاق إصلاحات على الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومختلف الفدراليات التابعة له”.

وبالمناسبة وجه تقجوت نداء الى العمال وممثليهم لتفادي الصراعات الداخلية منوها بالارادة السياسية للسلطات العمومية لوضع العمال في أحسن الظروف.

وأضاف “علينا برفع مستوى النقاش داخل هيئاتنا من خلال التطرق إلى القضايا الهامة التي تخص الاقتصاد الوطني في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم في كافة المجالات”.