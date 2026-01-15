الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ينشّط تجمعًا شعبيًا بولاية العريشة

احتضنت ولاية العريشة تجمعًا شعبيًا نشطه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، وسط حضور معتبر للمواطنين ومناضلي الحزب، حيث طغت أجواء التفاعل والنقاش المفتوح حول مختلف القضايا المحلية والانشغالات اليومية لسكان المنطقة.

وخلال هذا اللقاء، استمع الأمين العام بانتباه إلى مداخلات المواطنين، التي تمحورت حول واقع التنمية المحلية، تحسين الخدمات العمومية، وتوفير فرص العمل، مؤكدًا التزام الحزب باعتماد سياسة القرب والانفتاح على انشغالات المواطنين.

وأكد منذر بودن أن التجمع الوطني الديمقراطي يضع الاستماع المباشر للمواطن في صميم أولوياته، مشددًا على أهمية تعزيز التواصل بين القيادة السياسية والمجتمع المحلي من أجل إيجاد حلول عملية وفعّالة لمختلف الإشكالات المطروحة.

كما دعا إلى توحيد الجهود بين المنتخبين المحليين، الفاعلين الجمعويين والمواطنين، من أجل دفع عجلة التنمية وتحسين الإطار المعيشي، بما ينسجم مع تطلعات سكان ولاية العريشة.