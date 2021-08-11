الأمين العام للجامعة العربية والبرلمان العربي يعزيان الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

أرسل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة تعزية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أعرب خلالها عن خالص تعازيه للجزائر قيادة وشعبا في حرائق الغابات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد

ودعا أحمد أبو الغيط، في بيان له المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أعرب في رسالة مماثلة إلى وزير الخارجية و الجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة عن “تضامن الجامعة العربية الكامل مع الجزائر وعن ثقته في قدرة القيادة الجزائرية على تجاوز آثار تلك المحنة

من جهته أعرب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء،عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة الجزائر. والبرلمان والشعب الجزائري، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات، وأسفرت عن مصرع وإصابة عشرات المواطنين.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، على “دعمه وتضامنه الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الجلل وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار”. معربا عن صادق تمنياته بالشفاء العاجل للمُصابين. و داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه.