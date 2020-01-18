الأمين العام للجامعة العربية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة بمؤتمر برلين

يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة الألمانية، للمشاركة في مؤتمر برلين، حول الأزمة الليبية.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، اليوم السبت، نقله موقع “سبوتنيك”: “يتوجه أحمد أبو الغيط إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في القمة التي دعت إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول الأزمة الليبية، والتي ستعقد يوم غد في برلين”.

وأضاف البيان: “إنه من المقرر أن يعرض أبو الغيط أمام القمة، ثوابت الجامعة العربية فيما يخص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي، عبر تثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ 12 جانفي الجاري”.

وأكد البيان، أن أن الأمين العام للجامعة العربية، سيدعو الأطراف الليبية، إلى التوافق على الترتيبات اللازمة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، وإستئناف عملية الحوار الليبي، تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأكد البيان أن أبو الغيط، سيجدد رفض الجامعة لكافة أشكال التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي، وسيدعوا لإمتثال كافة الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للمخرجات التي ينتظر صدورها عن القمة.

ويشارك في إجتماع برلين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى قادة وممثلين عن كل من روسيا الإتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا والإمارات والكونغو.

إلى جانب مشاركة منظمات الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

فضلا عن حضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، والمشير خليفة حفتر.