الأمين العام للجنة الأولمبية :”هذا ما حدث مع توفيق مخلوفي”

وضّح الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، خير الدين برباري، ما حدث مع البطل الأولمبي، توفيق مخلوفي، الذي إنسحب في آخر لحظة من الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو اليابانية بسبب الإصابة.

وصرّح ممثل “الكوا” في ندوته الصحفية صبيحة اليوم الثلاثاء بالتالي :”مخلوفي حقق الرقم اللازم من أجل المُشاركة في الألعاب الأولمبية، وكان يعاني من إصابة، وهذه الإصابة كانت تتطلب برنامجا مُعينا للتعافي، وهو كان مُصرا الى غاية آخر لحظة على التواجد في طوكيو”.

وأضاف :”للأسف لم يستطع مخلوفي المُشاركة، وهو يحب الجزائر كثيرا ويمتلك عليها غيرة كبيرة، ولكن لم يكن قادرا على المُشاركة، وموعد إعلان إنسحابه هو أمر يتحكم فيه شخصيا، ولا دخل للجنة الأولمبية في قراره”.

وختم :”من جهتنا قمنا بتجهيز كل شيء من أجله، وقمنا بدورنا على أكمل وجه”.

وإعترف برباري بأن عدم مُشاركة إبن سوق أهراس في المُنافسة الأولمبية، كان ضربة موجعة جدا بإعتباره كان يُمثل فرصة ميدالية بالنسبة للجزائر.