الأمين العام للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط يزور مقرّ اللجنة الأولمبية الجزائرية

حلّ الأمين العام للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، ياكوفوس فيليبوسيس، ضيفًا على مقرّ اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

في زيارة رسمية تؤكد متانة العلاقات والتعاون المتواصل بين الطرفين.

وحسب بيانٍ اللجنة، اليوم الأربعاء، فقد كان في استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمن حماد، إلى جانب مستشاره علي زعتر، ورئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع، الهادي مصعب.

وقد استهلّ الوفد جولته بزيارة المتحف الأولمبي الجزائري، حيث اطّلع فيليبوسيس على مختلف المحطات التاريخية التي صنعت أمجاد الرياضة الجزائرية. وعلى الإنجازات البارزة التي سجّلها الأبطال الجزائريون في مختلف المنافسات الإقليمية والدولية.

وقد عبّر الضيف عن إعجابه بالمحتوى الغني للمتحف وما يعكسه من تاريخ طويل حافل بالإنجازات الرياضية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة الأولمبية الجزائرية والهيئات الرياضية الدولية. خصوصًا ما يتعلق بألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تعد الجزائر أحد أعضائها الفاعلين.

كما شكّلت الزيارة فرصة لبحث آفاق جديدة للشراكة وتطوير المشاريع المشتركة التي تخدم مسار الحركة الأولمبية في المنطقة.

وتؤكد اللجنة الأولمبية الجزائرية أن هذه الزيارات تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى الانفتاح على الشركاء الدوليين. وتعزيز حضور الجزائر في المحافل الرياضية المتوسطية والدولية، بما يساهم في دعم الرياضيين وتطوير البنية التحتية وتنظيم الفعاليات الكبرى.