الأمين العام للخارجية الجزائرية يستقبل كاتب دولة بوزارة الخارجية الصربية

استقبل، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقرمان، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، غوران الكسيش، كاتب دولة بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا.

والذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، من 15 إلى 17 أفريل 2024.

وقد شكل هذا اللقاء حسب بيان الخارجية، فرصة ثمينة لبحث العلاقات الجزائرية الصربية والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.

كما تبادل الطرفان، بهذه المناسبة، مختلف الرؤى بشأن العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.