الأمين العام للخارجية يترأس الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين الجزائر وجنوب افريقيا

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، يوم الاثنين، زيارة الى بريتوريا بجنوب افريقيا.

وحسب بيان الخارجية فلقد ترأس خلالها مناصفة مع زاين دنغور، المدير العام لوزارة العلاقات الدولية والتعاون، الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين.

وسمحت المحادثات بين الطرفين بالتأكيد على عمق الروابط التاريخية المتميزة بين الجزائر وجنوب افريقيا.

كما شكلت فرصة لاجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي واقتراح السبل الكفيلة لتكثيفه وتمتينه في مختلف المجالات، تحسبا لانعقاد الدورة السابعة للجنة السامية الثنائية للتعاون المزمع عقدها خلال السنة الجارية بالجزائر، تحت الرئاسة المشتركة لرئيسي البلدين.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في خضم التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم ، حيث قام الطرفان بتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

والتي أبرزت تطابقا لمواقف البلدين بخصوص عديد المسائل الراهنة، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضية الصحراوية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي على مستوى المنظمات والهيئات القارية والدولية.