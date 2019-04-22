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الأمين العام للرئاسة يحضر اللقاء التشاوري بقصر الأمم

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الأمين العام للرئاسة يحضر اللقاء التشاوري بقصر الأمم
بقلم سميرة.ل

حضر الأمين العام للرئاسة العقبي حبة، إلى قصر الأمم بالصنوبر البحري، للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وقال حبة لدى وصوله إلى قصر الأمم، أن هذه الندوة للتشاور بين الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والخبراء ورجال القانون.
مؤكدا أن الندوة ستركز على موضوع خاص يهم الشعب الجزائري، للوصول إلى الحوار والديموقراطية وانتخابات شفافة ونزيهة.
وفي تعليق له على مقاطعة أحزاب المعارضة، قال الأمين العام للرئاسة أن التشاور فيه كل الفاعلين من بينهم المعارضة لأن الموضوع أساسي في مجال القانون الدستوري.


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