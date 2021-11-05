الأمين العام للفاف الجديد: “عمارة إتصل بي و وافقت فورا على العمل “

أبدى منير دبيشي المعين اليوم الجمعة من قبل رئاسة “الفاف” أمينا عاما تفاؤلا في نجاح تجربته الجديدة خلفا لمحمد ساعد.

وقال دبيشي في أول تصريح له لـ “النهار أون لاين” “هذه المرة الثالثة التي أشتغل فيها في الفاف”. وأضاف “إتصل بي شرف الدين عمارة ووافقت فورا على العمل مجددا في الإتحادية”.

كما أكد جديد الفاف أنه لديه الخبرة الكافية لتقديم الإضافة المرجوة حيث قال “سبق لي وأن إشتغلت مرتين في اللجنة المركزية للتحكيم ولجنة المنازعات”.

وعن عمله الشخصي قال دبيشي “أشغل حاليا كدكتور في المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها”.

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عين اليوم الجمعة مجلس إدارة الشركة الرياضية لفريق إتحاد بسكرة المناجير السابق عبد القادر تريعة رئيسا له بصفة رسمية خلفا للرئيس الأسبق فارس بن عيسى ، حيث سيباشر عبد القادر تريعة مهمته الجديدة بداية من يوم غد السبت.

وتم إنهاء مهام بن عيسى رغم البداية المثالية التي حققها إتحاد بسكرة وتحقيق المرتبة الأولى في منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.