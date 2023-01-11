الأمين العام للكاف:”أشكر الرئيس تبون على دعمه الكبير لانجاح الشان”

أشاد الأمين العام للكاف، فيرون ماسانغو، بوتيرة التحضيرات السريعة استعداداً لانطلاق كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وذلك خلال زيارته التفقدية التي قادته لملعبي الشهيد حملاوي قسنطينة و 19 ماي 1956بعنابة.

وصرح أمين العام للكاف ماسانغو، للصفحة الرسمية للجنة المنظمة للشان عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك:”ملعب وهران جاهز.. وقمنا بمعاينة ملعب قسنطينة، لقد قاموا بتحضيرات جيدة مقارنة بآخر زيارة قمنا بها”.

وأضاف المتحدث:”بكل صراحة في آخر زيارة لملعب عنابة فقدت الأمل في إمكانية تجهيز الملعب في الوقت المناسب قبل إنطلاق الشان”.

وتابع المتحدث:”أشكر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، على العمل المقدم والالتزامات المجسدة بتجهيز كل المرافق والملاعب لاحتضان الشان”.