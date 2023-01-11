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الرياضة

الأمين العام للكاف: “أنا جد فخور كإفريقي بما شاهدته في الجزائر”

بقلم كريم تيغرمت
الأمين العام للكاف: “أنا جد فخور كإفريقي بما شاهدته في الجزائر”
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عبّر الأمين العام للاتخاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون ماسانغو أومبا، عن رضاه التام بتحضيرات الجزائر “للشان” وفخره بهذا البلد.

وصرح فيرون ماسانغو أومبا: “أنا أصلي من الكونغو الديمقراطية، ومنذ كنت في المدرسة الابتدائية كل زملائي يعرفون الجزائر، وتاريخها”.

كما أضاف: “بفضل كرة القدم تمكنت من زيارة العديد من المدن الجزائرية، وأنا جد فخور كافريقي بما شاهدته في الجزائر”.

وتابع الأمين العالم للكاف: “هناك أصدقاء لي سيزورون الجزائر لأول مرة بمناسبة “الشان”، ما سجعل هذه البطولة واجهة للتعريف بالجزائر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/tRGpe
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