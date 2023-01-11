الأمين العام للكاف: “أنا جد فخور كإفريقي بما شاهدته في الجزائر”

عبّر الأمين العام للاتخاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون ماسانغو أومبا، عن رضاه التام بتحضيرات الجزائر “للشان” وفخره بهذا البلد.

وصرح فيرون ماسانغو أومبا: “أنا أصلي من الكونغو الديمقراطية، ومنذ كنت في المدرسة الابتدائية كل زملائي يعرفون الجزائر، وتاريخها”.

كما أضاف: “بفضل كرة القدم تمكنت من زيارة العديد من المدن الجزائرية، وأنا جد فخور كافريقي بما شاهدته في الجزائر”.

وتابع الأمين العالم للكاف: “هناك أصدقاء لي سيزورون الجزائر لأول مرة بمناسبة “الشان”، ما سجعل هذه البطولة واجهة للتعريف بالجزائر”.