الأمين العام للكاف.. الجزائر وفرت منشآت رياضية من صنف كأس العالم

أبدى الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، فيرون موسينغو أومبا، رضاه التام عن المنشآت الرياضية الخاصة باحتضان منافسة “الشان”.

وصرح فيرون موسينغو أومبا، لتلفزيون “النهار”، عقب الزيارة التفقدية التي قادته أمس السبت إلى الملعب الجديد بوهران.

“أوجه جزيل الشكر لدولة الجزائر، ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على توفيرهم منشآت رياضية من الدرجة الأولى”.

كما أضاف: “مثل هذه المنشآت ستعود بالفائدة ليس على الجزائريين فقط، وانما على الشعب الإفريقي بصفة عامة”.

وتابع الأمين العام للكاف: “ما وقفت عليه من منشآت يعتبر من صنف كأس العالم، بما فيها أرضية الميدان الممتازة، وأنا جد راض بما شهدته”.