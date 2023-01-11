الأمين العام للكاف: “”الفار” سيكون حاضرا في كل مباريات “شان” الجزائر”  

أكد الأمين العام للكاف، فيرون ماسانغو أومبا، ضمان الجزائر تقنية “الفار” في كل مباريات كأس امم إفريقيا للمحليين شان 2022.

وصرح فيرون ماسانغو أومبا، في ندوته الصحفية: “التلفزيون العمومي الجزائري عمل بالتنسيفق مع “الكاف” لضمان تقينة “الفار”

كما أضاف الأمين العام للكاف: “لاول مرة في منافسة “الشان” ستكون تقنية “الفار” حاضرا في جميع المباريات”.

وتابع فيرون ماسانغو أومبا: “تم وضع كل الترتيبات اللازمة لاعتماد تقنية “الفار” من المباراة الإفتتاحية إلى غاية النهائي”.