الأمين العام للكاف.. الملاعب الجزائرية فخر لكل افريقيا

أبدى الأمين العام للكاف موسنغو أومبا، من قسنطينة، رضاه التام، وافتخاره بالمنشآت الرياضية التي حضرتها الجزائر لاحتضان بطولة “الشان”.

وصرح موسنغو أومبا، لتلفزيون “النهار”: “بعد جولتنا في كل من العاصمة، وهران، وعنابة، قمنا بزيارة تفقدية إلى قسنطينة”.

كما أضاف الأمين العام للكاف: “وقفنا على مشآت رياضية جد جميلة، تعتبر فخر لكل افريقيا وليس للجزائر فقط”.

وتابع موسنغو أومبا: “ملعب حملاوي جد جميل، وهو جاهز لاحتضان مباريات الشان، بعد اتمام بعد الروتوشات فقط”.