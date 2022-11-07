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الرياضة

الأمين العام للكاف.. الملاعب الجزائرية فخر لكل افريقيا

بقلم كريم تيغرمت
الأمين العام للكاف.. الملاعب الجزائرية فخر لكل افريقيا
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أبدى الأمين العام للكاف موسنغو أومبا، من قسنطينة، رضاه التام، وافتخاره بالمنشآت الرياضية التي حضرتها الجزائر لاحتضان بطولة “الشان”.

وصرح موسنغو أومبا، لتلفزيون “النهار”: “بعد جولتنا في كل من العاصمة، وهران، وعنابة، قمنا بزيارة تفقدية إلى قسنطينة”.

كما أضاف الأمين العام للكاف: “وقفنا على مشآت رياضية جد جميلة، تعتبر فخر لكل افريقيا وليس للجزائر فقط”.

وتابع موسنغو أومبا: “ملعب حملاوي جد جميل، وهو جاهز لاحتضان مباريات الشان، بعد اتمام بعد الروتوشات فقط”.

رابط دائم : https://nhar.tv/oIOpr
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